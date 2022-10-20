الأرصاد تعلن تقلبات الطقس وخريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - توقعات الطقس فى مصر

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود خلال هذه الأيام طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، فيما يكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة، كما أعلنت الأرصاد خريطة بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة.

طقس اليوم الخميس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.