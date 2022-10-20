وقال بيان أصدرته محافظة جنوب سيناء، مساء أمس الأربعاء، إن اللنش يبلغ طوله نحو 13 مترا، كما أنه مزود بكبينة مكيفة تسمح بنقل ثلاث حالات، منها اثنتان حرجتان، وأخرى مستقرة.
وأكد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة أن اللنش مجهز طبيا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن به غرفة عناية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعى، ومونيتور لقياس العلامات الحيوية.
وأضاف أن الغرفة مزودة كذلك بجهاز شفط كهربى، وجهاز صدمات aed ناطق لحالات الأرست، وجبائر تثبيت الكسور المتعددة، ونظام أكسجين مركزى للتنفس فى حالات الاختناق وأدوات الإنقاذ المتعدد من أطواق نجاة، ولايف جاكيت.
وأوضح أن اللنش تصل سرعته إلى 20 عقدة فى ساعة ومزود بأعلى أجهزة ملاحية، وأن طاقم اللنش مكون من سائق، وبحارين اثنين، ومسعفيَن تم تدريبهما على الإسعافات الأولية البحرية، وكذلك على السلامة البحرية عن طريق هيئة السلامة البحرية بـ جنوب سيناء.
وأفاد مدير مرفق الإسعاف بأن الغرض من اللنش هو التعامل مع حالات الغرق، الكسور والجروح المتعددة، مع سرعة نقل حالات تسمم النيتروجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يشهد وصول لنش إسعاف بحرى إلى شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.