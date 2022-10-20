محافظ جنوب سيناء يشهد وصول لنش إسعاف بحرى إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد خالد فودة محافظ جنوب سيناء وصول أول لنش بحرى للإسعافات الأولية وأعمال الأمن والسلامة البحرية إلى شرم الشيخ، حضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، ومستشارى المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقال بيان أصدرته محافظة جنوب سيناء، مساء أمس الأربعاء، إن اللنش يبلغ طوله نحو 13 مترا، كما أنه مزود بكبينة مكيفة تسمح بنقل ثلاث حالات، منها اثنتان حرجتان، وأخرى مستقرة.

وأكد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة أن اللنش مجهز طبيا على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن به غرفة عناية مركزة مزودة بجهاز تنفس صناعى، ومونيتور لقياس العلامات الحيوية.

وأضاف أن الغرفة مزودة كذلك بجهاز شفط كهربى، وجهاز صدمات aed ناطق لحالات الأرست، وجبائر تثبيت الكسور المتعددة، ونظام أكسجين مركزى للتنفس فى حالات الاختناق وأدوات الإنقاذ المتعدد من أطواق نجاة، ولايف جاكيت.

وأوضح أن اللنش تصل سرعته إلى 20 عقدة فى ساعة ومزود بأعلى أجهزة ملاحية، وأن طاقم اللنش مكون من سائق، وبحارين اثنين، ومسعفيَن تم تدريبهما على الإسعافات الأولية البحرية، وكذلك على السلامة البحرية عن طريق هيئة السلامة البحرية بـ جنوب سيناء.

وأفاد مدير مرفق الإسعاف بأن الغرض من اللنش هو التعامل مع حالات الغرق، الكسور والجروح المتعددة، مع سرعة نقل حالات تسمم النيتروجين.