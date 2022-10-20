هل يجب على الورثة قضاء دَين المتوفى إذا لم يترك أموالا؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على سؤال: "هل يجب على الورثة قضاء دَين مورثهم إذا لم يترك ما يسد عنه؟".

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حثَّت الشريعة الإسلامية على الوفاء بالالتزامات والحقوق والتى منها الديون؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".. وقد بيَّنت الشريعة الغرَّاء أنَّ الدَّين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: "ِمن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وأضافت دار الإفتاء: "فإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين، فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسِّموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدَينه حتى يُقْضَى عنه".