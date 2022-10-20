الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم فى قبلى وبحرى

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم
وتوقعت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.
وفى السياق ذاته، كشفت الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الخميس على جميع الأنحاء، حيث لفتت إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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