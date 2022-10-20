التعليم تكشف عن إجراء جديد لـ مواجهة الدروس الخصوصية

جدة - نرمين السيد - أكد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن استراتيجية الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس وتحقيق لائحة الانضباط المدرسى واستخدام دمج التكنولوجيا بالتعليم.





وقال شادى زلطة، مساء أمس الأربعاء، فى تصريحات تلفزيونية:" أمامنا تحديات تتمثل فى الدروس الخصوصية والتى بذلت الدولة جهودا مختلفة لمواجهتها ولم تأتِ بنتيجة"، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف جذب الطلاب إلى مجموعات التقوية التى ستجهز قاعات عرض لها داخل كل إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن مجموعات التقوية سيطلق عليها مسمى "مجموعات الدعم"، وستمثل مصدر دخل للمعلمين، ومن المقرر الإعلان عن تكلفة مجموعات التقوية قريبا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تعتمد أسلوبا مغايرا للوزارة، إضافة إلى رصد بعض الظواهر التى لا تتماشى مع الهوية المصرية، كترديد الأغانى أثناء عملية التدريس.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية، مع تحديد ضوابط لمنحها التراخيص، بهدف انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة وفقا لاستراتيجية الوزارة، كاشفا عن عقد شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتجهيز عدد من المدارس لمجموعات الدعم.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى: "نعتبر مجموعات الدعم خطوة تكميلية ستقدم خدمة تعليمية مميزة منافسة"، موضحا أنه من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المقترح فور الانتهاء من كافة التفاصيل.