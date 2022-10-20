إنچى أنور تكشف تفاصيل استغاثة أهل سليم لجمع ثمن حقن ضمور العضلات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودعت إنجى أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذى يبث على قناة ETC، مساء الأربعاء، إلى مساعدة أسرة الطفل سليم لتجميع ثمن حقن ضمور العضلات، مشيرة إلى أن الفنان كريم فهمى أعلن عبر حسابه الرسمى عن الحسابات الرسمية للتبرع للطفل سليم، من أجل جمع 40 مليون جنيه ثمن الحقنة اللازمة لعلاج الطفل.

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