أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 22

العاصمة الادارية 28 22

6 اكتوبر 29 21

بنهــــا 28 21

دمنهور 27 22

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 22

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 29 19

السويس 28 22

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 22

طنطا 27 21

شلاتين 33 24

الاسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 20

وادى النطرون 28 21

مطروح 26 19

السلوم 25 17

سيوة 27 17

العريش 27 19

رفح 26 20

الطور 28 19

كاترين 24 12

رأس سدر 31 20

نخل 26 12

طابا 29 21

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 32 22

الفيوم 28 21

بنى سويف 29 20

المنيا 29 18

أسيوط 30 16

سوهاج 31 18

قنا 35 21

الأقصر 34 20

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 17

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 37 22

الرياض 35 20

المنامة 32 27

أبوظبى 35 25

الدوحة 34 26

الكويت 36 20

دمشق 27 12

بيروت 25 20

عمان 26 14

القدس 25 15

غزة 26 18

بغداد 38 22

مسقط 32 25

صنعاء 27 07

الخرطوم 38 27

طرابلس 25 17

تونس 27 17

الجزائر 29 20

الرباط 27 15

نواكشوط 35 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 29 12

نيودلهى 32 20

جاكرتا 31 25

بكين 17 06

كوالالمبور 33 24

طوكيو 20 10

أثينا 24 14

روما 25 14

باريس 21 14

مدريد 20 11

برلين 15 10

لندن 17 12

مونتريال 07 02

موسكو 06 01

نيويورك 14 16

واشنطن 16 05