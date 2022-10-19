السياحة تطالب الفنادق بضرورة تقديم إخطارات ببيانات النزلاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - تلقت غرفة المنشأت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، خطابا من الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، يطالب فيه الفنادق بالالتزام ببعض التوصيات الخاصة بمنظومة الحركة السياحية وتأمين الأجانب.

وفي خطابه، شدد شريف على ضرورة تقديم إخطارات بيانات النزلاء من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بشكل مميكن، اعتبارا من اليوم الأربعاء، محذرا من أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات الالكترونية والادارية حيال الفنادق غير الملتزمة بالتنفيذ، وذلك اعتبارا من يوم ١ نوفمبر المقبل، وفقا لما يرد إلى الوزارة من جانب قطاع شرطة السياحة والآثار.

وأشار شريف، لأهمية التأكيد على التزام الفنادق بإدخال البيانات الأساسية الخاصة للنزلاء بالصورة المطلوبة من جانب قسم المعلومات الجنائية بقطاع شرطة السياحة والآثار، والمتضمنة الاسم الرباعي والرقم القومي أو رقم جواز السفر ومحل الإقامة بمصر والجنسية ورقم الهاتف المحمول.

ومن جانبه، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه في إطار متابعة تشغيل منظومة تأمين الأجانب ومنظومة ربط مفردات الحركة السياحية، فإنه تم التنبيه على المنشآت الفندقية التي لا تملك نظامًا لإدارة بيانات النزلاء، بأنه قد تم إلغاء خاصية تحميل ملف النزلاء داخل الفندق باستخدام ملف (Exel) من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، وأنه تم تطوير خاصية جديدة تتيح للفنادق التي قامت بتفعيل أجهزة التشفير(token) من تحميل البيانات مباشرة على المنظومة.

وأضاف أن الفنادق التي لا تمتلك نظاما لإدارة بيانات النزلاء مثل (أوبرا-كومسيس وغيرها) يجب عليها الإحاطة بأنه يتم حاليا التكامل مباشرة مع منظومة تأمين الأجانب لتجنب تكرار عملية إدخال البيانات مرة أخرى بكل منظومة على حده الحصول على أجهزة التشفير، لافتا إلى ضرورة سرعة إنتهاء المنشآت الفندقية من الحصول على أجهزة التشفير (token) الخاصة بتشغيل منظومة تأمين الأجانب وكذا منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وذلك بعد تفعيلها بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، وعلى الفنادق التى لم تستلم بعد أجهزة التشفير الخاصة بها، ضرورة سرعة التوجه لمقر الغرفة التابع له الفندق لاستلام.