رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمشروعات المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطة الإحلال والتجديد التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وتضمنت الخطة عمليات إحلال كلي وتجديد محطة رفع المياه المعالجة بمشروع توسع صرف صحي بمركز الخارجة، وكذا محطة رفع صرف صحي لقريتي "الهنداو" و"القصر"، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي الفرعية 3 بمدينة "موط".

فيما شملت المشروعات عمليات الإحلال الجزئي لمحطة صرف صحي (الرئيسية) لمدينة "موط"، ومحطة رفع المياه المعالجة بمدينة "موط"، وكذلك إحلال وتجديد لشبكات انحدار صرف صحي بمركز الداخلة (مدينة موط) ومدينة الخارجة.

وأشار "سعد" إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"