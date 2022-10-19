وكيل الأزهر: نحرص على تعزيز التعاون ونشر المنهج الوسطى بالبوسنة والهرسك

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، حرص الأزهر الشريف على تعزيز التعاون العلمى والدعوى مع جمهورية البوسنة والهرسك، لنشر المنهج الأزهرى الوسطى والفكر الإسلامى الصحيح عبر تخصيص المنح الدراسية لطلاب البوسنة والهرسك للالتحاق بالأزهر الشريف والدراسة فيه.





جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، حسين كافازوفيتش، المفتى العام للبوسنة والهرسك، ‏لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالين العلمى والدعوى.

وأكد الضوينى - وفق بيان اليوم - أن الأزهر الشريف لن يتوانى عن تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال طلاب البوسنة والهرسك للدراسة بين رحابه، وتلقى العلوم الشرعية والعربية من منبعها الأصيل.

من جانبه، أعرب المفتى العام للبوسنة والهرسك، عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدورهم فى نشر ثقافة السلام والتسامح حول العالم، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمى والدعوى مع الأزهر الشريف، من خلال دراسة الطلاب فيه ليكونوا امتدادا للعديد من كبار علماء الدين الإسلامى فى البوسنة والهرسك والذين تخرجوا من جامعة الأزهر وأسهموا فى نشر الفكر الوسطى فى بلادهم.