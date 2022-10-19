حياة كريمة فى الوادى الجديد.. مدبولى يتابع سير العمل بمشروعات المحافظة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء اليوم، سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطة الإحلال والتجديد التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد خلال العام المالى الماضى 2021/2022. وتضمنت الخطة عمليات إحلال كلى وتجديد محطة رفع المياه المعالجة بمشروع توسع صرف صحى بمركز الخارجة، وكذا محطة رفع صرف صحى لقريتى "الهنداو" و"القصر"، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحى الفرعية 3 بمدينة "موط". فيما شملت المشروعات عمليات الإحلال الجزئى لمحطة صرف صحى "الرئيسية" لمدينة "موط"، ومحطة رفع المياه المعالجة بمدينة "موط"، وكذلك إحلال وتجديد لشبكات انحدار صرف صحى بمركز الداخلة "مدينة موط" ومدينة الخارجة. وأشار "سعد" إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بمحافظة الوادى الجديد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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