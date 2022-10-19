الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:34 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العديد من المناطق، تشهد فرصا لسقوط أمطار غدًا الخميس.

وأضافت غانم هناك فرص لسقوط الأمطار تستمر على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وتكون أمطارا خفيفة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي: هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء، وشمال البحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت غانم إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل، منوهة بقولها: ستنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا في بداية الأسبوع القادم

وواصلت: تزداد فرص سقوط الأمطار، وتمتد للمناطق الداخلية والوجه البحري، وتكون الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتستمر فرص سقوطها على مدار نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وأكدت: ستشهد البلاد غدًا الخميس، نشاط الرياح على مناطق من شمال سيناء، وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح، الذي يستمر الأيام المقبلة، ويختلف من يوم إلى يوم، مشددة: لن يكون هناك هبوب للأتربة.

ونصحت المواطنين قائلة: لابد من ارتداء الملابس الخريفية خاصة ساعات الليل، نظرًا لأن الطقس ليلًا، وحتى الصباح الباكر يميل للبرودة.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقس مائل للحرارة في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وذلك من غد الخميس، وحتى الثلاثاء المقبل.

ويصبح الطقس حارا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون لطيفا في أول الليل، ومائلا للبرودة في آخره، على كافة الأنحاء.