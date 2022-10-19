بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يشيدون باستضافة مصر لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وضم اللقاء أصحاب القداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير، بأنطلياس بلبنان، وذلك فى ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وناقش اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، جاء فى مقدمتها موضوع الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط والحوارات اللاهوتية التى أجرتها العائلة الأرثوذكسية الشرقية مع العائلات الكنسية الأخرى، والجهود التى قامت بها العائلة فى المجالس المسكونية.

وصدر فى نهاية اللقاء البيان الختامى الذى أبرز حرص رؤساء الكنائس على أهمية الوجود المسيحى فى منطقة الشرق الأوسط وضرورة تقويته، كما تناول البيان موضوع الحوارات اللاهوتية مع العائلات الكنسية الأخرى، حيث تم تقديم تقارير عن الحوارات مع العائلة الأرثوذكسية البيزنطية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجليكانية.

وذكر البيان أنه تمت كذلك مناقشة موضوعات أنشطة العائلة الأرثوذكسية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمى، ووضع الكنيسة السريانية فى الهند، وعودة العلاقات بين الكنيستين القبطية والأريترية إلى سابق عهدها، وتناول البيان آخر مستجدات قضية دير السلطان بالقدس، حيث أعرب المجتمعون عن كامل مساندتهم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولحقها التاريخى فى ملكية هذا الدير.

وأشاد البيان باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الذى سينعقد فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وجاء فى نص البيان الختامى:

"مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذى يعزينا فى كل ضيقتنا، حتى تستطيع أن نعزى الذين هم فى كل ضيقة بالتعزية التى تتعرى نحن بها من الله." (2کو 1: 3، 4)

نحن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير،

نشكر الله لأنه منحنا أن نجتمع معاً فى الاجتماع الرسمى الثالث عشر لرؤساء كنائسنا منذ عام 1998م، وفى إطار شركة الإيمان القائمة منذ القرون الأولى للمسيحية.

إن كنائسنا الثلاث منذ فجر المسيحية يجمعها التراث الرسولى المشترك والإيمان الواحد متمسكة تمسكًا راسخًا بتراثنا الروحى ووحدتنا فى الإيمان النابع من الكتاب المقدس، والمعبر عنه فى المجامع المسكونية الثلاثة الأولى: مجمع نيقية (325م)، مجمع القسطنطينية (381م)، مجمع أفسس (431م)، وتعاليم آبائنا القديسين وما رفضته كنائسنا من هرطقات على مدى تاريخها.

إننا ندعم مسيرة كنائسنا بالقرارات والتوجهات التى تصدرها فى سياق خدمتنا المشتركة لكنائسنا فى العالم وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط حيث الشهادة المسيحية منذ العصر الرسولى، وما تسلمناه من آبائنا وقديسينا وشهدائنا ونحافظ عليه بكل حرص كوديعة مقدسة لجميع الأجيال.

ولقد تناولنا بالبحث والدراسة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستمعنا إلى تقرير اللجنة الدائمة: إن الوجود المسيحى كان وسيبقى من أكثر همومنا ومشاغلنا. فقد تدارسنا بعمق أهمية هذا الوجود وضرورة تقويته، وبحث الآليات الممكنة لتثبيت أبنائنا فى بلادهم، وتعهدهم بالرعاية التى تساهم فى تثبيتهم فى أوطانهم، والحد من نزيف الهجرة إلى دول الانتشار بسبب الصراعات القائمة والظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم وبخاصة فى شرقنا الأوسط. نصلى من أجل أبناء أوطاننا المتألمين بسبب هذه الأزمات التى تطال المعيشة اليومية لجميع مواطنى بلادنا فى الشرق الأوسط، فيما تسعى كنائسنا إلى تقديم الشهادة المسيحية عبر توفير الخدمات الاجتماعية

أولًا: الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط:

إن الوجود المسيحى كان وسيبقى من أكثر همومنا ومشاغلنا. فقد تدارسنا بعمق أهمية هذا الوجود وضرورة تقويته، وبحث الآليات الممكنة لتثبيت أبنائنا فى بلادهم، وتعهدهم بالرعاية التى تساهم فى تثبيتهم فى أوطانهم، والحد من نزيف الهجرة إلى دول الانتشار بسبب الصراعات القائمة والظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم وبخاصة فى شرقنا الأوسط. نصلى من أجل أبناء أوطاننا المتألمين بسبب هذه الأزمات التى تطال المعيشة اليومية لجميع مواطنى بلادنا فى الشرق الأوسط، فيما تسعى كنائسنا إلى تقديم الشهادة المسيحية عبر توفير الخدمات الاجتماعية لجميع المحتاجين. منوهين بدور أبنائنا فى بلاد الانتشار فى تمكين كنائسنا لتقوم بواجبها الرعائى فى المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية خدمة لأبنائنا.

نستمر فى الصلاة إلى الله من أجل كشف مصير المطرائين المخطوفين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، وبولس يازجى مناشدين أصحاب النوايا الحسنة والمجتمع الدولى لبذل الجهود فى هذا المجال.

ثانيًا: الحوارات والعلاقات مع العائلات الكنسية الأخرى:

أ. الحوار مع العائلة الأرثوذكسية البيزنطية:

۱. توقف الحوار منذ نوفمبر 1993م، ثم تم لقاء مجموعة عمل من ممثلين رسميين للكنائس من العائلتين فى أثينا - اليونان 24 - 25 نوفمبر 2014م، الذى وضعوا فيه خارطة طريق للعمل المستقبلى للجنة الحوار المشترك اللاهوتى الرسمى بين العائلتين. إضافة إلى الاجتماع الذى عقد بين الرئيسين المشاركين نيافة المطران عمانوئيل والمتنيح الأنبا بيشوى فى 12 أبريل 2018م بضيافة وحضور قداسة الكاثوليكوس آرام الأول فى أنطلياس - لبنان، حيث تم فيه مناقشة التطورات الخاصة بالحوار اللاهوتى الثنائى والإعداد للقاء لكامل أعضاء اللجنة المشتركة وذلك لتنشيط الحوار. وعليه نوصى بمتابعة هذه الجهود ونكلف نيافة الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير بالتواصل مع نيافة المطران عمانوئيل الرئيس المشارك للحوار لمتابعة هذا الأمر.

2. أخذنا علمًا باللقاءات التى تمت فى لجنة التعاون بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك فى مجال الخدمة الاجتماعية وخدمة الدياكونية وتبادل الزيارات الرهبانية والخدمة الرعوية للروس بمصر والأقباط الأرثوذكس فى روسيا. كذلك ما تم بين الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية من لقاءات فى إطار لجنة العمل المشترك التى تشكلت بين الكنيستين، لكى تبحث فى مجالات الخدمة الاجتماعية والإنسانية، المجال الأكاديمى، المجال الثقافى والحضارى، مجال خدمة الشبيبة، الحياة الرهبانية، والمجال الاعلامى.

ب. الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية: نثنى على تقدم واستمرار الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية والذى تتم فيه مناقشة عدة مواضيع تخص الأسرار السبعة للكنيسة والسيدة العذراء مريم فى الكتاب المقدس والتقليد الكنسى (الماريولوجى)، ونصلى من أجل نجاح الاجتماع المقبل الذى سينعقد بمركز لوجوس للمؤتمرات بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون - مصر، خلال المدة من 29 يناير كانون الثانى إلى 5 فبراير شباط ۲۰۲۳م.

ج. الحوار اللاهوتى مع الكنيسة الأنجليكانية:

منذ أن تم استئناف الحوار مع الكنيسة الأنجليكانية عام 2013م، تم التوصل إلى عدة اتفاقيات تدرسها الكنائس، ونوصى باستمرار هذا الحوار.

ثالثاً: المجالس المسكونية:

أ- مجلس كنائس الشرق الأوسط: نشكر الله الذى سمح أن تعقد الجمعية العامة الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط بمصر لأول مرة خلال المدة من 16 – 20 مايو 2022م فى مركز لوجوس للمؤتمرات الذى هو دليل ساطع على حيوية الكنيسة القبطية فى الشرق الأوسط والعالم، وفى نفس الوقت فخر للكنيسة القبطية ولكل العائلة الأرثوذكسية الشرقية. حضر هذه الجمعية من رؤساء الكنائس ستة عشر بطريركًا ورئيس كنيسة وقد كان لهم لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية. وبحسب القانون الأساسى والنظام الداخلى للمجلس تم انتخاب رؤساء المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية، إذ سيمثل عائلتنا فى المجلس ولمدة أربع سنوات حتى 2026م: نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى رئيسًا عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، ومعه خمسة أعضاء باللجنة التنفيذية بالإضافة إلى عضوين رديفين. ونصلى من أجل نجاح أعمال المجلس وتوفيقه.

ب- مجلس الكنائس العالمى: نشكر الله الذى سمح بعقد الجمعية العامة الحادية عشر بمدينة كارلسروه بألمانيا خلال المدة من 31 أغسطس/ أب – 8 سبتمبر /أيلول 2022م، وقد مثلت كنائسنا وفود كان لها حضورها، وخلال هذه الجمعية العامة تم انتخاب قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كأحد رؤساء مجلس الكنائس العالمى عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، وتم انتخاب نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، عضوًا باللجنة التنفيذية، كما تم انتخاب خمسة أعضاء يمثلون كنائسنا فى اللجنة المركزية. ونؤكد على دعم كنائسنا لمجلس الكنائس العالمى فى رسالته المسكونية ودعوته لصنع السلام من خلال الحوار والسعى لنقل العالم إلى المصالحة، ونبذ الكراهية وقبول الآخر. كما ندعم الإجراءات التى تسهم فى الحفاظ على المناخ والبيئة، وفى هذا السياق تشيد بانعقاد مؤتمر المناخ 27 COP فى شهر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ- مصر.

رابعًا: أخبار كنائسنا: عرضنا لأهم الأنشطة التى تمت فى كنائسنا والسيامات الأسقفية وتقديس الميرون وتدشين الكنائس فى بلاد الشرق والمهجر، والاهتمام بالميديا المسيحية الكنسية (القنوات الفضائية المسيحية) ولقاءات الشبيبة المحلية والعالمية، والاهتمام بالمعاهد اللاهوتية والمراكز الثقافية ومراكز التربية الدينية ومدارس الأحد، والزيارات الرعوية والزيارات الرسمية للمسؤولين، وناقشنا شؤون أبنائنا فى الشرق الأوسط وما يعانون منه ويكابدونه من ضغوطات وصعوبات الحياة على الأصعدة كافة. ونهنئ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالاحتفال بمرور ألف وخمسمائة عام على نياحة القديس مـار يعقوب السروجى ملفان (معلم) الكنيسة.

خامسًا: الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالهند: استمعنا إلى تقرير حول وضع الكنيسة السريانية فى الهند واطلعنا على جهود البطريركية السريانية الأرثوذكسية من أجل الوفاق والتقارب وإيجاد حل لهذه المشكلة. ونصلى من أجل نجاح جهود المصالحة وضمان حرية المؤمنين فى ممارسة عبادتهم فى كنائسهم.

سادسًا؛ الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية:

نشكر الله على اللقاء التاريخى الذى تم يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022م، حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بقداسة أبونا كيرلس الأول بطريرك الكنيسة الإريترية وذلك بالمقر البابوى بالقاهرة وبدأت صفحة جديدة فى العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإريترية الأرثوذكسية.

سابعُا: قضية دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: تألمنا للأحداث التى تمت مؤخرًا فى قضية دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة القبطية والذى استولى عليه رهبان إثيوبيون ومحاولات وضع العلم الإثيوبى خلال احتفالات عيد القيامة لمحاولة إثبات ملكيتهم، ونحن نؤيد ونساند الكنيسة القبطية فى أحقيتها بملكية هذا الدير القبطى التاريخى.

ختامًا: نشكر الرب الإله لقيادته إيانا فى مناقشاتنا وقراراتنا كافة، ونسأله أن يفيض فينا دائمًا قوة وشجاعة وحكمة لنعمل من أجل وحدة كنيسته التى اقتناها بدمه الكريم، وأن تحافظ على قطيع المسيح الذى أؤتمنا عليه، كما نصلى من أجل الأمن والسلام والعدل والاستقرار فى العالم أجمع، وخاصة فى شرقنا الأوسط الحبيب مهد المسيحية والذى نحن من جذوره حضاريًا وثقافيًا ولنا دورًا أساسيًا هامًا فيه على الأصعدة كافةً، ولهذا نكرر دعوتنا لأبنائنا أن يظلوا ثابتين ومتجذرين كل فى وطنه مقدمين شهادة حية عن إيماننا المسيحى بالمحبة والتسامح والعيش المشترك مع إخوتنا فى الإنسانية وشركائنا فى الوطن. نشكر كل الجهات التى تعاونت معنا فى تسهيل إقامة هذا الاجتماع، كما نشكر أيضًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على استضافتها لنا.

المجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين".