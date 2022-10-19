الزمالك يفوز على سموحة بهدفين نظيفين في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرماه بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنينى سامسون إكينولا الهدف الثانى في الدقيقة 93 بعد مراوغة مدافع سموحة ووضعها على يمين الهانى سليمان.

بهذه النتيجة احتل الزمالك المركز الثانى برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر سيراميكا بفارق الأهداف، فيما قبع سموحة في المركز السابع عشر بدون نقاط.