وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بتيسير تدفقات استثمارات بريطانيا بالقطاعات الاقتصادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جيليان كيجان وزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية، والتي تزور مصر للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين. وأشار إلى تثمين الوزير شكرى لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة المصري البريطاني في يوليو الماضي، مؤكداً أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال فى الاجتماع لدفع التعاون الثنائي بين البلدين قدماً.

وكشف أبو زيد أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيتها على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، خاصة على الدول النامية والافريقية. كما تطرقت المحادثات إلى الوضع في القارة الإفريقية والأزمة الليبية والوضع فى السودان، حيث حرص الوزير شكرى علي استعراض عناصر الموقف المصرى تجاه كل تلك الملفات بشكل مفصل بناء على طلب الجانب البريطاني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية في القطاعات الاقتصادية المصرية وتعزيز انخراطها في المشروعات التنموية العملاقة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وكذلك الترحيب بالاهتمام الذي يبديه الجانب البريطاني للتعاون في مجال المياه، وهو ما يعكسه حرص "كيجان" على التواجد في "أسبوع القاهرة للمياه".