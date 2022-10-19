غرفة السياحة تطالب بإعفاء مشرفي العمرة من رسوم البوابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - علمت "البوابة نيوز" أن غرفة الشركات السياحية تقدمت بمذكرة لوزارة السياحة والآثار، تطالب فيها بإعفاء مشرفي العمرة من تسديد رسوم البوابة الإلكترونية، ومن المنتظر مناقشة ما جاءت به المذكرة في الاجتماع المقبل بين وزارة السياحة واللجنة العليا للحج.

جاء طلب الغرفة للتخفيف من الأعباء على شركات السياحة في ظل ضعف الإقبال على برامج العمرة، والارتفاع الذي شهدته أسعار الخدمات ووسائل النقل والإقامة، واضطرار الشركات لتقليل أرباحها مقابل تنفيذ النسبة الأكبر من حصة التأشيرات الممنوحة لها، في حين تلزمها الضوابط بسداد رسم قيمته ٣٢٠٠ جنيه عن كل مشرف مجموعة لصالح البوابة المصرية للعمرة.

وألزمت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، الشركات السياحية ان يكون المشرف مقيدا في السجل الإلكتروني للعاملين في الشركة الموجود بإدراج البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية ومضى على تسجيله في الشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاث شهور ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن ‏أو أن يكون مقيدا في السجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال و سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفا لرحلة العمرة وذلك لمرة واحدة على الأقل والاستثناء من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مصر فيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة بتنفيذ رحلات العمرة للموسم الماضي ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.