خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة حجز العمرة من منصة ”نسك” السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - تصدر البحث عن منصة نسك السعودية لحجز رحلات العمرة، منصات ومحركات البحث عبر شبكة الإنترنت في غضون الأيام القليلة الماضية، عقب تصريحات وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة عن إتاحة رحلات بسعر منخفض قد تصل إلى ٤٤٠٠ جنيه مصري.

بمجرد الدخول على موقع منصة “نُسك”، ستقوم بالخطوات التالية:

1- من اليمين تختار الحصول على تأشيرة عمرة.

2- سيطلب منك تحديد الجنسية، فتقوم باختيار «مصر».

3- بعدها سيطلب منك الموقع تحديد ما إذا كنت (مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا).

5- في حالة حصولك على إحدى تلك التأشيرات السارية على جواز سفرك، وبالتالي كانت إجابتك بـ”نعم” سيظهر لك خياران آخران هما: “التقديم على التأشيرة الإلكترونية”، “والحصول على التأشيرة من خلال الباقة”، أما في حالة إجابتك بـ”لا” على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد “الحصول على التأشيرة من خلال باقة”.

6- ستظهر لك رسالة: “يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة أحد وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة”.

7- وهنا ومع عدم حصولك على التأشيرات المطلوبة، واضطرارك لاختيار الباقة، فسوف تضغط على “عرض مزودي الباقات” وتختار إحدى تلك الخيارات:

– الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، زيارة عائلية، أو عمل ويحتاجون إلى الحصول على تأشيرة عمرة ويرغبون في حجز أنفسهم مباشرة عبر الإنترنت، بدلا من حجز باقة من خلال شركات سفرهم المحلي.

– الأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

– في حالة “الأفراد” اختار أحد مزودي الخدمة، “فنادق”، وتظهر قائمة عرضية تحتوي على:

(الموسم): وستحدد منها توقيت العمرة المناسب لك الذي ستختاره.

(نوع الباقة): وستحدد منها أحد الباقات الثلاث: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية، وستحدد من خلالها عدد الحجاج.

– في حالة ظهرت لك هذه الرسالة “No Record Found” (لا يوجد سجلات)، اضغط على “View All Packages” (عرض كل الباقات)، ومن خلال الضغط عليها ستظهر لك مجموعة من العروض سواء شركات أو أفراد، اختار منها العرض المناسب لك.