تحدى كتم الأنفاس.. تحذير عاجل من التعليم للمدارس (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا صحفيا، بعد رصدها ممارسة بعض الطلاب فى عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة، لعبة خطيرة يحاولون من خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء تعرض حياة الطلاب للخطر.





وبحسب البيان، وجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديرى المدارس لمراقبة أى أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التى يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع. وأهابت الوزارة بأولياء الأمور، مراقبة سلوك أبنائهم على الهواتف الذكية وتوعيتهم بمخاطر الألعاب الإلكترونية باعتبارهم شريكا أساسيا مع الوزارة فى تربية الطلاب. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا، لعبة تسمى "تحدى كتم الأنفاس" أو "تحدى الموت"، انتقلت إلى المدارس، وعندما ينفذ أى طالب التحدى مع زملائه يتعرض لإغماء نتيجة نقص الأكسجين الواصل إلى المخ، وقد تحدث تطورات للحالة مثل التشنجات الخطيرة والشعور بالخوف والهلع وأحيانا الغيبوبة الكاملة.

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