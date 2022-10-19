وزير التنمية المحلية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن الوزارة، فإن آمنة أعرب عن امتنانه لمجهودات السفير، لافتا أنه حقق إنجازات مثمرة للتعاون فى التنمية المحلية خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا بما فيها إبرام مذكرة التفاهم متطلعًا إلى تعزيز التعاون الفعال من أجل التنمية المحلية.

كما أعرب عن أمنياته بتفعيل التعاون بين البلدين من خلال "مشروع حركة سايماوول "قرية جديدة" العالمية" لأن مصر أيضًا تنفذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه اتفق مع سفير كوريا الجنوبية على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين من أجل التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد، والتواصل الوثيق لإيجاد سبل إضافية للتعاون.

ومن جانبه، قال جونج جين، إن هذا اللقاء نقطة انطلاق لزيادة المحادثات بين البلدين حول التعاون الثنائى لتحقيق التنمية المحلية، لافتا إلى أن بلاده اختارت مصر كشريكة ذات الأولية لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025.

وأوضح أن مذكرة التفاهم للتعاون فى التنمية المحلية التى تم إبرامها خلال زيارة الوزير إلى كوريا ستكون أساسًا مهمًا للتعاون بين البلدين فى التنمية المحلية.

وأضاف أن سفارة كوريا فى مصر ستستمر فى التواصل مع الحكومة المركزية المصرية والبلديات المصرية لتعميق التعاون الثنائى فى التنمية المحلية بمختلف الطرق مثل زيارات السفير السابقة إلى جنوب مصر"أسوان" فى شهر مارس الماضى وجنوب سيناء "شرم الشيخ ودهب" فى شهر يونيو الماضى وصعيد مصر "أسيوط، منيا، سوهاج" فى شهر سبتمبر الماضى.