برعاية محافظ شمال سيناء.. "القومي للسكان" ينظم قافلة سكانية توعوية شاملة بقرية الروضة ببئر العبد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - نظم فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، قافلة سكانية شاملة، بقرية الروضة بمركز بئر العبد، وذلك بحضور نوال سالم مدير عام الفرع، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء القرية.

وقالت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، أن القافلة السكانية الشاملة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان.

اضافت سالم، أن القافلة السكانية بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة ، الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأشارت سالم، إلى أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، وامتحانات محو الأمية، عروض رياضية وترويحية، ودعم نفسي للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.

وأكد الشيخ حسن صالح، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء، علي تنفيذ ندوة عن وسطية الدين الاسلامي وحرمة الدم بقاعة الاجتماعات بمركز الشباب والقاء كلمة توعوية عقب صلاة الظهر في مسجد شهداء الروضة.

واضاف الدكتور وليد ابو خليل، مدير ادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، انه تم تنظيم العاب رياضية وترويحية للأطفال بمركز شباب القرية ، بجانب توزيع الملابس الرياضية والهدايا والعاب الاطفال والادوات المكتبية والدراسية واعلام مصر علي المشاركين، بجانب اهداء مركز الشباب كرة قدم وكرة طائرة.

وأكدت الدكتورة ايناس كمال ، مدير إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة ، أن إقامة معرض للمشغولات اليدوية بنادي المرأة ، وتنظيم ندوات توعوية حول اهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر واضرر الختان الصحية ، بجانب توقيع الكشف الطبى على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجانب تنظيم زيارات اشرافية للسيدات بالمنازل.

وأعلنت الدكتورة هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بشمال سيناء، عن تنفيذ ندوات توعوية عن مخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات وتقديم جلسات للدعم النفسي لأطفال القرية وتوزيع لعب الاطفال علي اطفال القرية.

وأشارت رحاب عثمان، قائد فريق الهلال الأحمر، إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لعدد 70 طفلا وطفلة من أبناء القرية وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا.

وقال صبري شعبان ممثل هيئة محو الامية وتعليم الكبار ، انه تم إجراء اختبار محو الأمية لعدد 8 اشخاص، واستكتاب 8 اشخاص اخرين، وتوزيع شهادات محو الأمية.