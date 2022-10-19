هيئة المواد النووية: مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الأكبر في الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - كشف الدكتور أحمد عبد الكريم، أستاذ مساعد بهيئة المواد النووية وعضو اللجنة العلمية في الشركة المصرية للرمال السوداء، أهمية دخول مصر مجال، إن هذا الوقت الأمثل لدخول مصر في هذا المجال؛ حيث أن الرمال السوداء تدخل في صناعات 49 صناعة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة من موقع مصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، أن أحد المشكلات التي تواجه المصنعين هو عدم توافر المواد الخام، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيوفر الكثير من المواد الخام.

وأوضح أن مشروع الرمال السوداء سيساهم في إنتاج صناعة السيراميك، كما أن هذا المصنع سيساهم في تصدير الفائض بعد توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات؛ خاصة في ظل الأزمات الصناعية التي يعيشها العالم حاليًا.

ولفت إلى أن مصنع الرمال السوداء هو المصنع الأم، والذي يُمثل البداية، لافتًا إلى أنه قائم على دراسة جدوى عالمية من خلال شركة أسترالية مكودة عالميًا، وهو الأمر الذي يساهم في جذب الاستثمارات العالمية؛ لوجود ثقة في هذه الشركات، وترتيب مصنع الرمال السوداء هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن مصر تحلم بأن تكون البرلس أكبر مكان للخامات العالمية والصناعات؛ أي نواة لجميع الصناعات التكنولوجية فائقة التطور، مؤكدًا أن مصر يمكنها إبرام اتفاقات مع الدول العالمية من أجل الاستثمار على الأراضي المصرية في هذه الصناعات المتطورة.