شكرى يستقبل وزيرة الدولة لشؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التى تجمع مصر والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأشار إلى تثمين الوزير شكرى لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة المصرى البريطانى فى يوليو الماضى، مؤكدا أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال فى الاجتماع لدفع التعاون الثنائى بين البلدين قدما.
وكشف أبو زيد أن اللقاء تناول عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيتها على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، لاسيما على الدول النامية والإفريقية.
كما تطرقت المحادثات إلى الوضع فى القارة الإفريقية والأزمة الليبية والوضع فى السودان، حيث حرص الوزير شكرى على استعراض عناصر الموقف المصرى تجاه كل تلك الملفات بشكل مفصل بناء على طلب الجانب البريطانى.
وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية فى القطاعات الاقتصادية المصرية وتعزيز انخراطها فى المشروعات التنموية العملاقة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وكذلك الترحيب بالاهتمام الذى يبديه الجانب البريطانى للتعاون فى مجال المياه، وهو ما يعكسه حرص "كيجان" على التواجد فى "أسبوع القاهرة للمياه".
كما أطلع شكرى الوزيرة البريطانية على آخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتطلع لإسهام بريطانى فعال لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بشكل يعزز من عمل المناخ الدولى ويعكس استمرار الالتزام بالتعهدات القائمة.
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