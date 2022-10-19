سفير مصر فى جوبا يلتقى وزيرة التعليم الأساسى بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، وزيرة التعليم الأساسى أووت أشويل، حيث تطرق اللقاء لسبل تعزيز التعاون فى مجال التعليم الأساسي والفنى بين الدولتين.





أكد السفير "عبد القادر"، خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، منوها إلى المسار الإيجابى المستمر فى العلاقات بين الدولتين وتعدد المجالات التى يشملها التعاون الثنائى البيني.

كما أعرب السفير المصرى عن حرص مصر على دعم التعليم الفنى، وبناء قدرات أبناء جنوب السودان، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المدارس المصرية الفنية الثلاث فى "جوبا" و"واو" و"ورور"، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعادة تأهيل المدرسة بـ"واو".

من جانبها، أكدت الوزيرة "أشويل" على خصوصية العلاقات المصرية الجنوب سودانية، وقدمت الشكر للدعم المصرى المقدم لبلادها فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم.

كما استعرضت الوزيرة "أشويل" مجمل أوضاع التعليم الأساسى والفنى ببلادها، مشيرةً إلى تقديرها للدعم المصرى فى مجال التعليم الفنى والذى يُعد من أولويات وزارتها، وعن تطلعها لسرعة تشغيل المدرسة الفنية بـ"واو".