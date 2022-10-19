جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية التحرير التابعة لمركز مغاغة خلال يومين، وتم الكشف على 1336 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.





وأوضح نادى - فى بيان اليوم الأربعاء - أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وأضاف أن القافلة شملت العديد من التخصصات، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 132 مترددا، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة المنيا: علاج 1336 حالة بالمجان فى قافلة طبية بقرية التحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.