ممشى السلام.. حكاية مصرية فى شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يستمر العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء "ممشى السلام" أحدث مشروع سياحى فى شرم الشيخ، وهو مسار بطول 6 كم يتيح لمن يسير عليه مشاهدة معالم المدينة السياحية والترفيهية والاستمتاع بطبيعتها.





ويوضح الإنفوجراف تفاصيل ممشى السلام الجديد: ويأتى المشروع ضمن أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ استعدادا لفعاليات مؤتمر المناخ الشهر المقبل، ضمن عدد من المشروعات السياحية والخدمية الجارى العمل فيها.

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