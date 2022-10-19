الحكومة تستعد لطرح أراض ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضى مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التى تسهم فى تحقيق مطالبهم فى التملك.
وفى هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضى ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين فى الخارج، مضيفا: تم حصر عدد من قطع الأراضى المميزة فى المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.
وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضى عبر الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكترونى فى عرض الأراضى والوحدات المتاحة للمصريين فى الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.
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