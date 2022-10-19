انت الان تتابع خبر أسعار الفينو والخبز السياحي بعد توفير الدقيق من التموين.. اعرفه عشان ميضحكش عليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبدء في توفير الدقيق الفاخر وتقديم حوالي 72% لجميع أصحاب المخابز السياحية لتقديم الخبز السياحي والفينو، وذلك على أن تعمل المخابز المتقدمة لتحصل على الدقيق الفاخر من داخل المطاحن والمستودعات، يكوم بالتقدم بطلب إلى مديريات التموين في المحافظة.

أسعار الفينو والخبز السياحي في الاسواق

ويقوم المخبز بشراء دقيق التموين بسعر 10 آلاف جنيه للطن، ويقوم المخبز بعمل إعلان عليه بالأوزان والأسعار المحددة، وسوف يكون سعر رغيف الفينو 40 جرام بـ 75 قرش، و60 جرام بـ 1 جنيه، والخبز السياحي وزن 75 جرام بـ 1 جنيه أيضاً، ويعاقب أي مخبز يخالف هذه الأوزان والأسعار الواردة في هذا القرار بالغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه.