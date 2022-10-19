انت الان تتابع خبر تسجيل قراءة عداد الكهرباء .. اعرف آخر موعد لها وكيفية إدخالها علشان متطلعش شريحة أعلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير في المواطنين داخل جمهورية مصر العربية في معرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء، ما هو آ خر موعد لتسجيلها وذلك لضمان عدم الانتقال إلي شريحة أعلي فى حالة تأخر مندوب الشركة.من جانبها قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديد عدد من الإجراءات التي تمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الكهرباء، بدون دون الحاجة لانتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء :