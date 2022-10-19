انت الان تتابع خبر عاجل.. أماكن سقوط الأمطار غداً.. اعرف الخريطة كاملة واعمل حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غداً الخميس، وسوف يسود طقس مائل إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وسيكون حار على جنوب البلاد ولطيف أول الليل ومائل إلى البرودة في أخره.

تحذير الأرصاد من نشاط الرياح

ومن المرجح أن تسقط الأمطار الخفيفة بنسبة تصل لـ 40% على السواحل الشمالية الغربية، وأيضاً شمال الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية بنسبة 40% على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد.

ووجهت الأرصاد الجوية تحذير من نشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، وينتشر الطقس الغائم بشكل جزئي على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد وعلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وأيضاً وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

طقس القاهرة غداً

وأعلنت الأرصاد أنه من المرجح أن ينتشر طقس مائل إلى الحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري، ولطيف مائل إلى البرودة في الليل، وينتشر طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وفي النهار لطيف مائل للبرودة ليلاً، وتشمل السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والعريش ودمياط ورفح”.