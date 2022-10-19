انت الان تتابع خبر الرمال السوداء .. تعرف على أهميتها وأماكن تواجد “كنز مصر “ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استخدم الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية محرك البحث الأشهر في العالم جوجل للبحث عن الرمال السوداء لمعرفة ما هي الرمال السوداء وأماكن تواجدها وكيف يمكن الاستفاده منها.يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022، عن تأسيس شركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية، خاصة وأنها أحد كنوز مصر.

هي رمال من اللون الأسود الداكن ويتم تكوينها، بفعل الترسبات والتآكلات الصخرية التي تجرفها الأمواج ومصبات الأنهار على الشواطئ.

أهمية الرمال السوداء :

تحتوي على أكثر 40 عنصرًا يدخل كل منها في عدد من الصناعات المهمة، التيتانيوم الإسفنجي وفلز التيتانيوم وسبائكه إضافة إلي استخدامه في صناعة السيراميك، والأدوات الصحية والزجاج.

أماكن تواجد الرمال السوداء في مصر :

توجد في 11 مكان داخل الجمهورية بداية من مدينة رفح شمال شرقي مصر وحتى مدينة رشيد على السواحل الغربية وقلب الدلتا وهي موزعة إلي 4 أماكن وهي :

1- شمال سيناء بمساحة 200 مليون متر مكعب تقريباً.

2- موقعين في دمياط بواقع 300 مليون متر مكعب.

3- 4 أماكن بسواحل رشيد تصل إلى 600 مليون متر مكعب.

4- موقع في بلطيم يصل إلى 200 مليون متر مكعب .