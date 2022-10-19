محيى الدين: هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه من المهم النظر بعين الاعتبار لنتائج ومخرجات التقارير الدولية بشأن مدى التزام الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخى بما يدفعها نحو الوفاء بالتزاماتها بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والأسواق الناشئة.





جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو فى المؤتمر السنوى الأول للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها، بمشاركة دكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وعدد من الأكاديميين والمسئولين بالجامعة.

وقال محيى الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعمل على إعداد ورقة بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخى بما يساهم فى ترشيد التمويل وتوجيهه نحو الأنشطة والقطاعات والدول الأكثر احتياجاً للتمويل ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها فى هذا الصدد.

وأوضح أن هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخى أولها تنفيذ الدول المتقدمة لتعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الوفاء بهذا التعهد يرفع سقف الطموح للوفاء بغيره من الالتزامات على صعيد العمل المناخى وتمويله، رغم أنه حتى إذا تم الوفاء به فلن يمثل أكثر من 3% فقط من التمويل اللازم للعمل المناخى فى ظل الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب تقدر بنحو 2 تريليون دولار.

وأضاف أن آليات تمويل العمل المناخى فى الدول النامية التى يركز عليها مؤتمر شرم الشيخ تشمل كذلك الاعتماد على الاستثمار وليس الاستدانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وإعادة إدارة الديون، وتأسيس أسواق للكربون، وإرساء معايير واضحة لتمويل العمل البيئى والاجتماعى لمواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، والربط بين الموازنات العامة للدول وأهداف التنمية المستدامة.

‎وأفاد محيى الدين بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها مصر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ استهدفت فى الأساس الربط بين المشروعات الإقليمية والاستثمارات وجهات التمويل بصورة غير مسبوقة، لتقديم المشروعات التى يمكن أن تستفيد من ال130 تريليون دولار التى حددها تحالف جلاسجو للسباق نحو صافى الانبعاثات الصفرى (GFANZ) لتمويل العمل المناخى وغيرها من مصادر التمويل.

ونوه محيى الدين إلى إطلاق مصر مبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وهى مبادرة غير مسبوقة على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف السابقة تستهدف توطين العمل المناخى وتعزيز مشاركة جميع الأطراف الفاعلة محلياً بما فى ذلك المحافظات والمحليات وجهات العمل التطوعى والمجتمع المدنى والجامعات ومراكز الأبحاث.

وأضاف أن الأطراف الفاعلة محلياً تقدمت فى وقت وجيز بمشروعات بلغ عددها 6281 مشروعاً يتم اختيار أفضل 18 مشروعاً منها على مستوى الجمهورية وفق معيارى التماشى مع الأهداف البيئية والمناخية والاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، فضلاً عن قيام كل محافظ باختيار مشروع واحد ليكون سفيراً للمحافظة، موضحاً أن المسابقة ستقام سنوياً بعد أن نجحت فى رسم خارطة للاستثمار فى المحافظات وعززت ثقافة العمل التنموى والمناخى فى مصر.

وتحدث محيى الدين عن أولوياته لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتى تشمل تبنى نهج شامل للعمل المناخى يراعى التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار وتمويل مختلف أوجه العمل المناخى، والدفع نحو تنفيذ وتطبيق التعهدات والخطط الخاصة بالعمل المناخى وتمويله، وتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المناخى بما يتكامل مع الجهد الدولى، وحشد التمويل اللازم للعمل المناخى من خلال الآليات السابق ذكرها.