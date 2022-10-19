«المتحدة» تواجه المخدرات والدولة تعالج الإدمان مجانًا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح ملامح حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وجهود الدولة فى علاج المدمنين. وترتكز الحملة على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى لاكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتستهدف الحملة حماية الأسر والأجيال الجديدة من الإدمان وتعاطى المخدرات الذى لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف إلى تدمير الدولة، وأيضا مواجهة الإرهاب.

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