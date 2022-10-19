«حالته خطيرة».. ضبط المتهم بإشعال النار في صديقه على سبيل المزاح بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص للإصابة بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى .. تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بوصول (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال قيامه بتزويد المركبة قيادته بالوقود قام أحد أصدقائه (طالب – مقيم بدائرة المركز) بسكب كمية من الوقود عليه وإشعال قداحة على سبيل المزاح معه فإشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.