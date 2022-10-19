وزير الرى يشيد بمشاريع طلاب «STEM» لمواجهة مشاكل إدارة وترشيد المياه

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى فى الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى، تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى".





وبدورهم شارك طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، بعدد من المشروعات التى تساهم فى مواجهة مشاكل إدارة وترشيد المياه.

وقال حجازى، إن مدارس المتفوقين STEM تهدف إلى تشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية كافة، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات، وإعداد باحث قادر على استخدام المعايير العلمية البحثية فى أبحاثه والاختراعات العلمية، موجها طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بالحرص على امتداد دراستهم والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية.

ووجه الوزير، الشكر لوزارة الموارد المائية والرى للتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للتوعية بأهمية المياه، منوها بأن الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من أهم المفاهيم الكبرى التى تحرص الوزارة على توعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وترشيد استخدامها، والحفاظ على نظافة مصادرها، وذلك من خلال تضمين هذه المعانى فى المناهج الدراسية، وفى الأنشطة التربوية المختلفة لجميع المراحل التعليمية، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فى مجال استخدام المياه.

ومن جهته قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموار المائية والرى، إن الدولة تواجه عددا من التحديات، من بينها التحديات المائية، وتغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه، مشيرا إلى أهمية مدارس STEM التى يعمل طلابها على تقديم حلول مبتكرة وإبداعية؛ للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، ومشروعات التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه؛ لمواجهة هذه التحديات.

وأشاد وزير الرى بالمشروعات التى عرضها الطلاب، مشددا على أهمية بناء قدرات أبنائنا الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بما يسهم فى مزيد من البحث العلمى والابتكار.

وحضر الوزيران جلسة مناقشة للمشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، من خلال مسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه"، وشارك أكثر من طالب بـ27 مشروعا بحثيا، جرى عرضها من خلال جلسات فنية متخصصة فى مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتحددة واستخداماتها فى مجال المياه، وضمت اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وجرى إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة:

وفاز بالمركز الأول الطالبتان إسراء أكرم، وإيمان رسلان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية عن المشروع البحثى (مولد مياه من الهواء ونظام رى ذكى)، وفاز بالمركز الثانى الطالب عمرو رفعت، والطالبة مريم المحروقى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العبور بالقليوبية عن المشروع البحثى (المخزون النقى)، وفاز بالمركز الثالث الطالبتان روفان أشرف، وأريج مصطفى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر عن المشروع البحثى (الترطيب النقى)، وفاز بالمركز الرابع الطالبان يوسف عمرو، ويوسف سامح بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية عن المشروع البحثى (نظام CSP والتحلية الآلى)، وفاز بالمركز الخامس الطالبة شروق محمد عبد الله بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط عن المشروع البحثى (استعادة الحرارة المائية نظام البطارية الخضراء).

وكرم الوزيران الفائزين فى المسابقة من الطلاب بجوائز مالية تحفيزا وتشجيعا لهم على مشروعاتهم وإبداعاتهم المتميزة.

جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يهدف إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.