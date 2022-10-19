وزير الخارجية يترأس أول اجتماعات مجموعة أصدقاء COP27

جدة - نرمين السيد - ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم 19 أكتوبر الجارى، الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء COP27، والذى عقد افتراضيًا عبر الفيديوكونفرانس.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن مجموعة أصدقاء COP27 تعد بمثابة إطار تشاورى غير رسمى للرئيس المعين للمؤتمر، وتضم فى عضويتها مجموعة منتقاة ورفيعة المستوى من الخبراء فى مجال تغير المناخ، ورؤساء سابقين لمؤتمرات التغير المناخى ووزراء للبيئة ورؤساء عدد من المنظمات.

وأضاف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أبرز خلال الاجتماع أهمية إدراك أن انعقاد مؤتمر المناخ هذا العام يتم فى سياق دولى مليء بالتحديات، وأنه يمثل فرصة لتأكيد مختلف الأطراف الدولية على تضامنها ووحدتها والتزامها بمواجهة تغير المناخ والتغلب على الاختلافات فى المواقف ووجهات النظر. وفى هذا السياق، حرص شكرى على الاستماع الى آراء المشاركين بشأن سبل التعامل مع التحديات المرتبطة بعمل المناخ الدولى الراهن من واقع الخبرات المتراكمة لأعضاء المجموعة، ورؤية الرئاسة المصرية فى هذا الشأن.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول بالتفصيل سبل تحقيق أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، والتى تستند إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، من خلال التزام أطراف عمل المناخ الدولى بإحراز تقدم ملموس على صعيد تخفيف تداعيات تغير المناخ وتعزيز إجراءات التكيُف ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، بجانب تعزيز الاسهامات المحددة وطنياً فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن أعضاء المجموعة أعربوا فى نهاية اللقاء عن ثقتهم فى قدرة الرئاسة المصرية على تنظيم المؤتمر بنجاح وخروجه بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولى، وتقديرهم لحرص رئيس المؤتمر على التواصل معهم وأخذ زمام المبادرة بتشكيل المجموعة.