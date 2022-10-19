رئيس «الرعاية الصحية» وسفير السويد يزوران ثانى أكبر شركة للعلاج الإشعاعى

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يرافقه السفير هوكان إيمسجورد، السفير السويدى لدى مصر، زيارة تفقدية لشركة إليكتا (ELEKTA) السويدية، ثانى أكبر شركة بمجال العلاج الإشعاعى فى العالم.





جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، يرافقه خلالها أيضا السيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى القاهرة، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم فى السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، يرافقه خلالها أيضا السيد خالد عبدالوهاب، مسئول قطاع الأعمال والتعاون التجارى بالسفارة السويدية فى القاهرة، كما يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك للتعرف والإطلاع على نظام الرعاية الصحية المتقدم فى السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.

واطلع الدكتور أحمد السبكى، خلال الزيارة، على أفضل وأحدث التكنولوجيات المتعلقة بالتشخيص والعلاج الإشعاعى للأورام، كما اطلع على التكنولوجيات المتقدمة للجراحات الإشعاعية، وغيرها من التكنولوجيا المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى بتقنيات ومعايير عالمية، كما ناقش السبكى سبل تبادل الخبرات ومجالات التعاون المشترك مع الشركة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة إليكتا (ELEKTA)، الرائدة فى مجال الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، ومساعدة مرضى الأورام بشكل عام، لتدريب الأطقم الطبية بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى اهتمام الهيئة بتدريب القوى البشرية العاملة لديها على أفضل وأحدث التكنولوجيات الخاصة بتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الأجهزة الخاصة بالجاما نايف، وكذلك التكنولوجيات الخاصة بالاستئصال الدقيق للأورام باستخدام الأشعة، مشيرا إلى أنها من التقنيات المتقدمة تماشيا مع تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر مطابق للمعايير العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: أنه تم الاتفاق مع شركة إليكتا (ELEKTA) على التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومنها أورام "البروستاتا، عنق الرحم" للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى بحث التعاون لإنشاء مركز تدريب إقليمى لشركة إليكتا بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك للتدريب المستمر والمتقدم للأطباء ونقل الخبرات.

وأكد الدكتور أحمدالسبكى، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات فى مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية إلى مستشفياتها، لضمان تميز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتحسين جودتها، لافتا إلى أهمية نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا من نظام الرعاية الصحية السويدى إلى مصر لمستواه العالمى المتقدم، وتابع: أن مصر محور الشراكات الناجحة، ولديها فرص كبيرة للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، بعد ما شهده من طفرة نوعية خلال الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتى بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسئولين رفيعى المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحى بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، والمسئولين بهيئة تنظيم قطاعى الصحة والرفاهية (National Board of Healthcare and Welfare)، بالإضافة إلى لقائه فى دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة فى القطاع الطبى وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وأخيرا زيارته التفقدية لمستشفى جامعة كارولينسكا، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.