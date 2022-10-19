أخبار مصرية

قوى عاملة أسيوط تواصل تنفيذ «المناخ مسؤوليتى»

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محمد صابر 2022-10-19 15:44 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتى" والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop 27)، للحفاظ على البيئة فى ظل العوامل الجديدة التى أدت إلى تغير المناخ.

وقال مدير المديرية حازم حسن، إن المبادرة تأتى فى إطار دور الوزارة فى نشر الوعى البيئى، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وقد نفذت فى مجموعة شركات حورس للصناعات الغذائية، وتناولت موضوعات حول التغيرات المناخية، ودور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على البيئة الحد من مخاطر تغيرات المناخ.

 

صور اللقاء

وأشار على سيد، وكيل المديرية إلى أن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل جزء لا يتجزأ فى الحفاظ على بيئة العمل وخلق مناخ أمن للحد من التلوث البيئى فضلا عن الحد من الإنبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحرارى فى تلوث البيئة ونقص المياه العذبه وكثرة الفيضانات.

ألقى المحاضرات من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كيمائى /محمد حسن، والكيميائى/محمد مدكور.بحضور لفيف من ممثلى السلامة بشركات ومصانع المدينة الصناعية بعرب العوامر مركز أبنوب، وكذلك مفتشى السلامة بالمديرية، ومدير إدارة السلامه والموجه الفنى، ومسئولى التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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