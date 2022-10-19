تضامن أسوان تنفذا معسكرا تدريبيا لمواجهة الأزمات والكوارث

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان معسكرا تدريبيا لمواجهة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر كمحاكاة لتقديم الدعم والإيواء للمضارين فى حال حدوث أزمة أو كارثة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفع درجة حالة الاستعداد على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لمواجهة التغيرات المناخية والطقس السيئ.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بأن المعسكر الذى نفذ بمركز شباب مبارك بكيما تم بمشاركة 30 متطوعا من جمعية الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة "من الكشافة"، والعاملين فى مجال الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وتم تنفيذ بيان عملى لمعسكر يسع 50 خيمة و200 فرد مجهزة بكل الأسرة والبطاطين وغيرها من مهمات الإغاثة والكوادر البشرية المدربة وفرق المتطوعين من الكشافة ومراكز خدمات متنقلة، كما زود المعسكر بسيارات ومطبخ ومطعم مجهز وخيمة طبية مزودة بأدوات الإسعافات الأولية وجامع وكنيسة ومخزن مهمات وتم فى ذلك اختبار سرعة التدخل والتعامل مع الأزمة.

وأشار يوسف إلى قيام المديرية بمراجعة مهمات الإغاثة المتوفرة لديها للاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والتقلبات الجوية فى فصل الشتاء، والتى تتمثل فى الخيم، البطاطين، طفايات حريق، السيارات، وتفعيل غرفة العمليات للتعامل الفورى.

كما تشارك مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان باللجنة المشكلة على مستوى المحافظة والمنوط بها عملية التوعية للمواطنين ومراقبة تطهير المخرات الخاصة بالسيول وعدم البناء بالمخرات.