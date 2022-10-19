الداخلية تكشف تفاصيل توزيع كروت استطلاع رأي فارغة بألوان مختلفة على السيارات بالرحاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشورات ببعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إدارة المرور بتوزيع أوراق فارغة بألوان مختلفة على السيارات بمحيط منطقة الرحاب بمحافظة القاهرة مع تسائلات بالتعليقات عن سبب ذلك.

بالفحص تبين قيام أحد المكاتب الإستشارية للنقل وطرق المرور T.H.T"" بإجراء دراسة عن الأثر المرورى لأحجام حركة السيارات بأحد الميادين بمدينة الرحاب والمحاور المؤدية إليه بإستخدام تلك الكروت الملونة ، وذلك تمهيداً لتركيب إشارات ضوئية بما يحقق السيولة المرورية وخدمة المواطنين ،وأن دور الإدارة العامة لمرور القاهرة يقتصر على تيسير مهمة المكتب الإستشارى المشار إليه.