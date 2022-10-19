تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. فحص 144 ألف طالب إعدادى ضمن مبادرة فيروس «سى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب المدارس للعام الدراسى الجارى، مطلع الأسبوع الجارى، الموافق 15 أكتوبر 2022، للعام الخامس على التوالى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار "100 مليون صحة".





يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 144 ألف طالب من طلاب الصف الأول الإعدادى خلال الخمس أيام الأولى من انطلاق المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريق طبى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى ومدربين على أعلى مستوى، ويجرى تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وبدورها أوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.