«قوى عاملة» الدقهلية تتابع التدريب فى الوحدة المتنقلة

جدة - نرمين السيد - تفقد ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وحدة التدريب المتنقلة، للاطمئنان على سير العملية التدريبية، فى ورش الخياطة والتفصيل بوحدة التدريب المتنقلة، والتى تلقى إقبالا كبيرا من السيدات ويمكنهم التدريب من تعلم حرفة تسهم فى مساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.





وأعربت المتدربات خلال لقائهن بمدير المديرية عن سعادتهن باجتياز الدورة بكفاءة عالية، وانتاج مخرجات عالية الجودة. وأشار مدير المديرية إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار دور الوزارة فى تأهيل الشباب للمهن التى يتطلبها سوق العمل، فضلا عن مساعدتهم فى إقامة المشروعات الصغيرة والتى تسهم فى تحويل الشباب من راغبى العمل الى أصحاب أعمال.

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