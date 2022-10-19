استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مجانا احتفالا بيومهم العالمى

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية بكل قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بالاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء فى نطاق محافظات (بورسعيد، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية، المنوفية، المنيا، سوهاج) وتم إهدائهم (عصا بيضاء)





كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل". كما تم تنظيم احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقرات (نادى ضباط الشرطة) وتم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).

وتقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية. ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودا إيجابيا لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

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