أبرز تصريحات السيسى فى افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد موقع "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز تصريحات الرئيس السيسى: الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطواته 3 سنوات فكرة المشروع كانت موجودة على مدى 40 أو 50 سنة مضت ندعو القطاع الخاص لتعزيز القيمة المضافة للرمال السوداء توفير 60% من مستلزمات المشروع محليا و40% من الخارج اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين وتوفير السلامة لهم منتجات المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة بعائد يصل لـ 25% مجمع مصانع الرمال السوداء الأول من نوعه ندعو القطاع الخاص لتشكيل كيان باستثمارات 30 مليار جنيه لإنشاء مصانع جديدة بحيرة ناصر وبرنيس وغيرها ستحقق مكاسب خرافية حال استغلالها الدولة تسعى لإنشاء مشروعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة خلال عامين سيكون لدينا 3 أو 4 مصانع أو أكثر من ذلك

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