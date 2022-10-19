خبير تربوى يشيد بمبادرة «المتحدة» لإنتاج محتوى للطفل: رائدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.





وتطلق الشركة المتحدة أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكل مستوياته وهى "نبتة" والتى ستبدأ بأعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات، ومفاجآت كبرى، والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل على كل المستويات.

وأشاد عبد الحفيظ طايل، الخبير التربوى ومدير المركز المصرى للحق فى التعليم، بمبادرة شركة "المتحدة" لإنتاج أكبر محتوى إعلامى موجه للطفل المصرى والعربى، مؤكدا أنها مبادرة إيجابية للغاية، وضد احتكار وجهات نظر بعينها لما يقدم للطفل.

وأكد طايل أهمية وجود محتوى إعلامى للطفل يراعى القيم والأخلاقيات المتعارف عليها فى مصر، إذ أن الطفل المصرى ظل سنوات عديدة عرضة لمحتوى قادم إليه من الخارج يعزز قيم سلبية مثل العنف.

وأوضح مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن المحتوى المقدم سينمى فكرة الانتماء للوطن والإنسانية لدى الأطفال ليس بشكل مباشر ولكن بطريقة محترفة، تقود الطفل للافتخار الوطنى وهو معنى يتخطى الانتماء.

وتوقع أن المحتوى الجديد سيكون محرضا للأطفال على الخيال بمعناه الإيجابى، لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

واختتم طايل تصريحاته بأنه كان هناك قصور إعلامى تجاه محتوى الطفل فى مصر السنوات الماضية، ومعظم المواد التى كانت تقدم له مدبلجة وتقدم أفكارا غربية قد لا تناسب ثقافتنا، مشددا على احتياج الطفل المصرى لواقع يعزز الانتماء من خلال التعليم والثقافة بجانب الإعلام.