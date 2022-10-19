رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الدكتور سلامة داود رئيسا لجامعة الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور سلامة داود رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر في 11 أغسطس الماضي قرارًا بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ؛ للقيام بمهام رئيس جامعة الأزهر.

تدرج رئيس جامعة الأزهر الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) فى قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمى وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقى إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 2002م.

وعمل رئيس جامعة الأزهر بوظيفة أستاذ مشارك في جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود لشئون التعليم والطلاب في 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

وشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة إعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، ولجنة الخطط والمناهج بجامعة الأزهر، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، ولجنة إعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا.

كما نشر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله العديد من البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.