وزارة النقل تعيد فتح نزلة طريق الإسكندرية الزراعى ”قليوب” للقادم من الدائرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - أعادت وزارة النقل فتح نزلة طريق الإسكندرية الزراعى "نزلة قليوب" من الطريق الدائرى، بعد إنشاء نزلة جديدة، من خلال الهيئة العامة للطرق، وتم فتح نزلة الطريق الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وانتهت وزارة النقل، من جميع الحلول المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين على الطريق الدائرى، ومن بينها تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

وتم الانتهاء من أعمال ربط الطريق الدائرى بطريق مصر اسكندرية الزراعى، حيث تمت إعادة إنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالطريقين.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.