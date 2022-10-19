رجال الاعمال المصريين الافارقة من برلين: ”مصر قادرة صناعياً علي المنافسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - شاركت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وبإحدي أهم شركات الاعضاء في المعرض الدولي للاضاءة ببرلين والذي يعقد كل عامين بأرض معارض " ميسي " بفرانكفورت وبمشاركة وحضور اكثر من ١٦٠٠ عارض من جميع انحاء العالم مايقرب من ٤٦ دولة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي في تصريحات صحفية " إننا نعمل من خلال لجان الجمعية التخصصية المتنوعة وأهمها لجنة الصناعة علي تحقيق نفاذ جيد للصادرات المصرية المصنعه في مصر وبأيدي مصريه تحديدا للشركات والمصانع ذات الجودة المتميزة مثل منتجات تري برازرز ، مضيفا " أننا نحاول جاهدين أن نحقق اكثر من هدف في محور واحد مثل التعامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الاسواق العالمية وفي ذات الوقت تحقيق معدلات واهداف تصديرية وفتح افاق جديدة للصادرات المصرية في القارة من خلال التواجد ودعم التواجد في المعارض والاسواق العالمية التي تجمع مشترين من كافة انحاء العالم بما فيها افريقيا.

من جانبها اكدت ايريني ميشيل نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، وعضو مجلس ادارة تري برازرز للاضاءة ، أن المشاركات القوية تأتي بنتائج قوية في ظل الظروف والتحديات ليس أمامنا الا فتح اسواق جديدة راغبين في زيادة دعم الدولة في تسيير عجلة الانتاج الصناعي الامر الذي نحن كمصنعين في امس الحاجه اليه

واشارت ايريني ميشيل الي ان إحصائيات المعرض في برلين تشير الي ان ٧٠ ٪؜ من الشركات واكثر من ٥٢٪؜ من التجار المهنين والمتخصصين في العالم في مجال الاضاءة والديكور الداخلي شاركو في هذه النسخه وتأتي الصين في مقدمة الحضور بقوة يليها دول الاتحاد الاوروبي منها ايطاليا ثم هولندا وفرنسا وبلجيكا علي الترتيب.، كما كان هناك العديد من زوار المعرض من المتخصصين من روسيا وانجلترا وكوريا .

واعربت ميشيل عن سعادتها في انها كشركة مصرية دخلت الاسواق الافريقية بقوة والان في مراحل التوسع ومزيدا من فتح الاسواق الامر الذي يحتاج الي مزيدا من تضافر الجهود والعمل الجيد والشاق لان البدايات ليست صعبه ولكنها ليست مستحيلة ، موضحه انها تعمل من خلال لجان الصناعه ز التصدير والتجارة الدولية في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة علي توفير كل المطلوب بشان فتح اسواق افريقية وتواجد مصري افريقي جيد .