تفاصيل افتتاح السيسى مشروع الرمال السمراء بكفر الشيخ ورسالة للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وخلال الافتتاح، دعا الرئيس السيسى، القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار فى المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء، فى ضوء حجم الاحتياطى الكبير وكذلك حجم الطلب العالمى المتزايد على هذه المنتجات التى تدخل فى العديد من الصناعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ووجه الرئيس السيسى الجهات المعنية بإتاحة البيانات كافة للجميع، حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار فى هذا المجال الواعد.

وقال السيسى إن شركات القطاع الخاص التى عملت فى تنفيذ هذا المشروع، كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقى تم استيراده من الخارج وبالتالى يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة فى تنفيذ المزيد من التوسعات فى هذا المجال.

وأضاف الرئيس، أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدى أكثر من 3 سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع.

وخلال مداخلته اطمأن الرئيس السيسى على جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة العاملين فى هذا المشروع بحيث لا يكون هناك أى تأثير سلبى على صحة العاملين فى المشروع من خلال الاحتياطيات المتخذة فى هذا الشأن.

وشدد الرئيس على استعداد الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة العاملين فى مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء فى البرلس.

وتابع السيسى: نحن مستعدون لتوفير كل ما يلزم لتوفير الحماية والاحتياطات اللازمة لحماية وتوفير السلامة للعاملين فى المشروع، والعاملين فى هذا المجال يعملون بشكل يومى ولابد أن نكون مطمئنين عليهم لأنهم أهلنا، ولابد أن نكون متأكدين أن هذا العمل لا يوجد له أى تأثير صحى سلبى على الإنسان من خلال الدراسات والمعايير المعمول بها والاحتياطات التى نحققها".

وأشار الرئيس إلى أن فكرة المشروع بدأت منذ 5 سنوات، وقال" لم يشجعنا أحد على الفكرة وأن دراسات الجدوى أخذت 3 سنوات"، لافتا إلى أن الموضوع تم اكتشافه منذ أكثر من 80 أو 90 سنة.

وتابع السيسى: الفرصة كانت موجودة على مدى 40 أو 50 سنة مضت ولكن لم تتح الفرصة آنذاك لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء المشروع مضيفا: "لم تأت الفرصة حتى لانظلم الآخرين أو نظلم أنفسنا، فأى مسؤول فى موقعه بالدولة سيكون حريصا لتنفيذ أى مشروع يعود بالخير على مصر".

ولفت الرئيس إلى أنه كان على اطلاع دائم خلال السنوات الثلاث الماضية على سير المشروع، وأنه كان يستفسر من القائمين على المشروع، عن حجم الاحتياطى، وحجم الطلب العالمى على الرمال السوداء، لمعرفة إمكانية وجدوى وجود فرصة أكثر للتوسع فى المشروع أم لا، لأن الطلب العالمى هو الذى سيحدد ذلك.

ووجه الرئيس حديثه للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: "المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك فى كل المشاريع التى افتتحها"، لافتا إلى أن دراسات الجدوى لحجم الاحتياطى تشير إلى إمكانية الدخول للاستثمار فى المشروع والتوسع على ضوء تزايد حجم طلب السوق العالمى، وهو كبير جدا، مشددا على ضرورة توفير البيانات اللازمة بشأن المشروع لكل من يريد أن يعمل فى هذا المجال.

وأورد الرئيس أن استخراج الرمال السوداء يستغرق وقتا طويلا الأمر الذى يستلزم إقامة عدد كبير من المصانع توفيرا للوقت وزيادة فى الإنتاج.

وأكد السيسى أن هناك مناطق فى مصر مثل بحيرة ناصر وبرنيس وأماكن أخرى إذا تم استغلالها فى هذا المجال سيتحقق من ورائها "مكاسب خرافية"، داعيا القطاع الخاص إلى استغلال الفرصة والاستثمار فى هذا المجال.

وشدد الرئيس على أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص حتى لو وصل الأمر إلى الشراكة، موضحا أن كل المنتجات التى تخرج من المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة بعائد متوقع تتراوح نسبته من 20 إلى 25%، مؤكدا أن الدولة تسعى أيضا لإنشاء مشروعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة.

ودعا الرئيس السيسى القطاع الخاص إلى تشكيل مجموعات مشتركة لإنشاء أكثر من مجمع للرمال السوداء قائلا: "على القطاع الخاص تشكيل مجموعات متوافقة مع بعضها، وعمل كيان مشترك باستثمارات تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه، من أجل الانتهاء من المشروع خلال عامين".

وأردف الرئيس: "المسار الذى تحركنا فيه استغرق وقتا طويلا ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت وخلال عامين سيكون لدينا 3 أو 4 مصانع أو أكثر من ذلك".

ونوه الرئيس، بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الدولة من أجل توفير التمويل واختصار الوقت اللازم لتنفيذ هذا المشروع، وقال "لا يوجد لدينا وقت أو فرصة لنفكر، إننى أتابع الموضوع بدقة شديدة لأن هذه أموال نستثمرها ولدينا أمل أن تحقق عائدا تتقدم من خلاله البلد إلى الأمام، وأرجو أن تصل رسالتى هذه للقطاع الخاص، ونحن مستعدون لدعمه وتقديم المساعدة له أو مشاركة الدولة له حتى يتم تنفيذ أكثر من مجمع".

ووجه الرئيس السيسى الشكر إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على افتتاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن كل الاحتياجات الأساسية لهذا المشروع توفرت سواء مياه معالجة أو تحلية بحر أو كهرباء أو طرق.

كما وجه السيسى الشكر لكل الشركات المدنية وشركات التعدين التى عملت فى هذا المشروع، لافتا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإقدام على خطوة فى هذا المجال فى مصر، وبالتالى سيكون هناك ريادة للقائمين على هذا العمل.

وأعرب الرئيس عن الأمل فى التحرك فى هذا المجال وافتتاح مجمعات أخرى خلال السنوات المقبلة، لأنها توفر فرص عمل وعملة صعبة، كان يتم شراء هذه المنتجات بها، لبيعها داخل السوق المصرية، مضيفا أن الموضوع ليس وليد اللحظة ولكن الدولة تفكر فى كل شىء، وأنه فى نهاية استخراج الرمال السوداء فى تلك المنطقة أصبحت جاهزة تماما للتنمية وعمل مشروعات وإعداد الشواطئ وإقامة مساكن لصالح أهالى المنطقة.