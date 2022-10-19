3 مليارات جنيه مشروعات لـ حياة كريمة فى الصعيد والدلتا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد موقع "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف التالى، أبرز المشروعات التى تنفذها الشركات فى الدلتا والصعيد، ضمن حياة كريمة. تنفيذ محطتى معالجة ورفع بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية إنشاء شبكات صرف صحى بقرى مركز أبو تشت بقنا إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس فى قنا تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جابر بقنا تدعيم وإحلال شبكات الكهرباء لـ33 قرية بمركز أبو تشت إحلال وتجديد المبنى الإدارى وتجهيز ملعب وسور لـ4 قرى بقنا الانتهاء من أغلب المشروعات وتسليمها

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