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حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة "مار ثاوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، ومار إقليميس دنيال كورية، ميتربوليت بيروت، عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيبوه سركيسيان، مطران طهران وشمال إيران، مقار أشكريان، مطران بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس بأنطلياس، عن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية".
افتُتح اللقاء بالصلاة، تلتها كلمةٌ ترحيبيةٌ من قداسة البابا تواضروس الثانى، ثمّ كلمة قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى، فكلمة قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل.
وخلال اللقاء، تباحث البطاركة بعدد من المواضيع المشتركة الهامّة التى شملت الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط، ووضع الكنائس، والحوارات اللاهوتيّة الرسميّة مع الكنائس، بالإضافة إلى سير عمل اللجان الفرعية وفى ختام الاجتماع، وقّع أصحاب القداسة على بيانٍ رسميٍّ مشترك يشمل النقاط المدروسة خلال الاجتماع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية بالشرق الأوسط يعقدون اجتماعهم الـ13 بوادى النطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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