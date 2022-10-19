رؤساء الكنائس الأرثوذكسية بالشرق الأوسط يعقدون اجتماعهم الـ13 بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - عقد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا، لقائهم الثالث عشر، وذلك فى مركز لوجوس فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة "مار ثاوفيلوس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، ومار إقليميس دنيال كورية، ميتربوليت بيروت، عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيبوه سركيسيان، مطران طهران وشمال إيران، مقار أشكريان، مطران بكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس بأنطلياس، عن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية".

‎افتُتح اللقاء بالصلاة، تلتها كلمةٌ ترحيبيةٌ من قداسة البابا تواضروس الثانى، ثمّ كلمة قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى، فكلمة قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل.

‎وخلال اللقاء، تباحث البطاركة بعدد من المواضيع المشتركة الهامّة التى شملت الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط، ووضع الكنائس، والحوارات اللاهوتيّة الرسميّة مع الكنائس، بالإضافة إلى سير عمل اللجان الفرعية وفى ختام الاجتماع، وقّع أصحاب القداسة على بيانٍ رسميٍّ مشترك يشمل النقاط المدروسة خلال الاجتماع.